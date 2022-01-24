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البنتاغون: لا دليل بعد على حتمية الهجوم الروسي على أوكرانيا

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البنتاغون: لا دليل بعد على حتمية الهجوم الروسي على أوكرانيا
AP Manuel Balce Ceneta
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
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أعلن البنتاغون أن التوترات على الحدود الأوكرانية لا تزال قائمة، ولكنه لم يرصد بعد أي دليل على "حتمية الهجوم الروسي" على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين: "نتابع الوضع عن كثب وباهتمام كبير جدا. وصدقوني أن لدينا صورة واضحة للغاية لما هو موجود لديهم هناك، وما يستمرون بنقله إلى غرب روسيا وبيلاروس".

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وتابع: "من الواضح أننا نولي اهتماما كبيرا لما قد يكون دليلا على حتمية الهجوم".

وأضاف: "نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد، لكننا نتابع مثل هذه الدلائل عن كثب".

وزعم المتحدث باسم البنتاغون أن روسيا تواصل زيادة مجموعة القوات على الحدود مع أوكرانيا، بما في ذلك على أراضي بيلاروس، وأن واشنطن لا ترى دليلا على "خفض التوتر في المنقطة" بعد.

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية بشأن التحضير لأي هجوم على أوكرانيا ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.

المصدر: "نوفوستي"

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