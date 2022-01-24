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فرانس برس: ماكرون يعتزم تقديم مقترحاته لبوتين بشأن أوكرانيا

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فرانس برس: ماكرون يعتزم تقديم مقترحاته لبوتين بشأن أوكرانيا
Globallookpress Jack Chan/Xinhua
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر في قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم تقديم مقترحاته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف التصعيد حول أوكرانيا.

وقالت المصادر إن "الرئيس سيعرض على نظيره الروسي سبل وقف التصعيد خلال الاتصال الهاتفي الذي سيجري في الأيام القريبة".

وأضاف المصدر: "نحن قلقون إزاء الوضع ونريد تفادي مزيدا من زعزعة الاستقرار".

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وأكد أن من المقرر أن يعقد في باريس يوم 26 يناير اجتماع للمستشارين السياسيين في إطار "رباعية نورماندي" (روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا).

وسيترأس الوفد الروسي إلى هذا الاجتماع نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك.

وفي وقت سابق قالت المصادر في الإليزيه إن ماكرون سيشارك مساء الاثنين في الاجتماع الافتراضي حول أوكرانيا الذي يعقده الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة الاتحاد الأوروبي والناتو وزعماء الدول الغربية.

المصدر: وكالات

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