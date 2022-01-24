فرنسا.. لقاء رباعي مرتقب حول أوكرانيا بحضور روسيا وألمانيا

نقلت مراسلتنا عن مصدر مقرب من قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن اجتماعا رباعيا من المقرر أن ينعقد يوم الأربعاء بشأن الملف الأوكراني.

وأوضح المصدر أن اللقاء سيضم مسؤولين من فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا، وسيتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

كما كشف المصدر ذاته أن الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة لعدم دفع الأمور باتجاه المزيد من التأزم ستكون موضوع اتصال هاتفي متوقع بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن اتصالا هاتفيا مشتركا سيجري الليلة بين الرؤساء الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون والبولندي أندريه دودا والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فضلا عن الأمين العام لحلف "الناتو" ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس مجلس أوروبا للتشاور بشأن الملف الأوكراني.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: RT