البيت الأبيض: التلويح بالعقوبات أكثر فاعلية لردع روسيا

أعلن البيت الأبيض أنه يعتبر التلويح بالعقوبات ضد روسيا أكثر فاعلية من فرضها فورا على خلفية التوترات حول أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الاثنين: "حسب تقديراتنا، فإن هذه الوسيلة للردع هي أكثر فاعلية من أي إجراءات مطبقة بشكل مبكر".

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هدد روسيا بـ"كارثة" و"عقوبات غير مسبوقة" في حال التصعيد العسكري حول أوكرانيا.

ويدرس الكونغرس الأمريكي عددا من مشاريع القوانين حول فرض عقوبات على روسيا، بما في ذلك على قيادتها والرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، بسبب الوضع حول أوكرانيا.

ورفضت روسيا مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضير المزعوم للهجوم على أوكرانيا، ونفت وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

المصدر: "نوفوستي"