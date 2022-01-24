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تعيين أول قاضية في المحكمة العليا في باكستان

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تعيين أول قاضية في المحكمة العليا في باكستان
الصورة من "تويتر"
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عُيّنت قاضية في المحكمة العليا في باكستان، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأدت القاضية عائشة مالك القسم اليوم الاثنين، في إسلام أباد حيث ستجلس إلى جانب 16 رجلا في حرم أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على حسابه في "تويتر" "أريد أن أهنئ القاضية عائشة مالك أول امرأة في المحكمة العليا. أتمنى لها الأفضل".

ودرست مالك في جامعة "هارفارد" في الولايات المتحدة، وعملت كقاضية في محكمة لاهور العليا في شرق باكستان خلال السنوات العشرين الأخيرة.

وشاركت في تطوير أعراف قضائية كانت لا تزال أبوية إلى حد بعيد في هذه الولاية من محافظة البنجاب التي الأكثر تعدادا للسكان في البلاد..

ومنعت العام الماضي إجراء فحص عذرية، معروف شعبيا بفحص "الاصبعين"، ويهدف إلى كشف الماضي الجنسي لضحايا الاغتصاب.

وأثارت تسمية مالك الجدل خلال الأشهر الأربعة الماضية واتهمها البعض بالوصول بدل قضاة رجال أكثر خبرة ومهارة.

وكانت نقابة المحامين في باكستان قد دعت إلى إضراب مطلع يناير الحالي للاحتجاج على تسميتها.  

المصدر: "إ ف ب"

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