تعيين أول قاضية في المحكمة العليا في باكستان

عُيّنت قاضية في المحكمة العليا في باكستان، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأدت القاضية عائشة مالك القسم اليوم الاثنين، في إسلام أباد حيث ستجلس إلى جانب 16 رجلا في حرم أعلى هيئة قضائية في البلاد.

First-ever Female Judge of Supreme Court of Pakistan , Justice Ayesha A Malik takes oath.



pic.twitter.com/SFRZDR2xkr — MNA (@Engr_Naveed111) January 24, 2022

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على حسابه في "تويتر" "أريد أن أهنئ القاضية عائشة مالك أول امرأة في المحكمة العليا. أتمنى لها الأفضل".

سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننے پر میں جسٹس عائشہ ملک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ — Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 24, 2022

ودرست مالك في جامعة "هارفارد" في الولايات المتحدة، وعملت كقاضية في محكمة لاهور العليا في شرق باكستان خلال السنوات العشرين الأخيرة.

وشاركت في تطوير أعراف قضائية كانت لا تزال أبوية إلى حد بعيد في هذه الولاية من محافظة البنجاب التي الأكثر تعدادا للسكان في البلاد..

ومنعت العام الماضي إجراء فحص عذرية، معروف شعبيا بفحص "الاصبعين"، ويهدف إلى كشف الماضي الجنسي لضحايا الاغتصاب.

وأثارت تسمية مالك الجدل خلال الأشهر الأربعة الماضية واتهمها البعض بالوصول بدل قضاة رجال أكثر خبرة ومهارة.

وكانت نقابة المحامين في باكستان قد دعت إلى إضراب مطلع يناير الحالي للاحتجاج على تسميتها.

المصدر: "إ ف ب"