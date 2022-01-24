رئيس أوكرانيا: الأوضاع تحت السيطرة ولا سبب للذعر

اعتبر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الأوضاع المتعلقة بالأزمة شرق أوكرانيا وقطاع الطاقة وانتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة ولا سبب للذعر بين السكان.

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وقال زيلينسكي، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الاثنين: "اختتمت قبل قليل جلسة لمجلس الأمن والدفاع القوميين. نتائج هذه الجلسة لا تتمثل في قرارات صارخة للفضاء الإعلامي، وإنما في استنتاجات بالغة الأهمية بالنسبة إلى مجتمعنا ومواطنينا مفادها أن كل شيء تحت السيطرة ولا سبب للذعر".

وأوضح زيلينسكي: "تمثل الموضوع الأول للجلسة في الأوضاع بشرق بلادنا. إننا نعمل على تحقيق حلحلة كاملة للتصعيد والتقدم في سبيل التسوية السلمية. إننا نعلم كل شيء ومستعدون لكل شيء ونؤمن بالأحسن ونعمل كل ما يجب القيام به مع شركائنا ودبلوماسيينا وعسكريينا. إنهما يدافعون عنا وعلينا أن ندافع عنهم وأن نكون هادئين وألا نصرخ أن كل شيء ضاع".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده ستمر بموسم البرد بشكل طبيعي و"هناك دوافع صارمة لتأكيد ذلك" خاصة في ظل وجود احتياطات كافية من الغاز والفخم.

وجدد زيلينسكي تصريحه عبر حسابه في "تيليغرام"، مشيرا كذلك إلى استقرار الوضع الوبائي في البلاد، حيث أوضح أنه على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي إلا أن 28% من الأسرة في المستشفيات مستخدمة حاليا".

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات