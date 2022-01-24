بولندا تعلن بدء بناء سياج جديد على حدودها مع بيلاروس

أعلنت سلطات بولندا أنها ستبدأ غدا الثلاثاء في بناء سياج جديد على حدودها مع بيلاروس، على خلفية استمرار محاولات مهاجرين غير شرعيين دخول الأراضي البولندية منها.

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وقالت المتحدثة باسم هيئة حرس الحدود البولندية آنا ميخالسكا للصحفيين أن بناء سياج بارتفاع أكثر من 5 أمتار وعلى امتداد 186 كيلومترا سيبدأ في 25 يناير وفقا للخطة. وأضافت أن أعمالا تمهيدية لا بد منها كانت قد بدأت من قبل، أما غدا فسيتم تسليم الأراضي المخصصة لبناء السياج إلى الجهة المنفذة.

ومن المقرر أن تنتهي الأعمال في يونيو المقبل وفقا لشروط الصفقة التي تم عقدها بقيمة تناهز 160 مليون دولار، والتي تم تمويلها من الميزانية الحكومية.

ومن المخطط أن يتم تزويد السياج في المستقبل بأجهزة المراقبة المستحدثة.

وتفاقمت أزمة الهجرة على حدود بيلاروس مع الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي بولندا ولاتفيا وليتوانيا، في 8 نوفمبر الماضي، عندما وصل آلاف من المهاجرين إلى الحدود البولندية قادمين من بيلاروس وحاول بعضهم اقتحام السياج من الأسلاك الشائكة لدخول الأراضي البولندية.

وخلال العام الماضي تم رصد حوالي 40 ألف محاولة لدخول أراضي بولندا من بيلاروس بطريقة غير شرعية، وذلك مقارنة مع 122 محاولة فقط تم رصدها عام 2020.

المصدر: "تاس"