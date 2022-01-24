روسيا: المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قد تكون مفيدة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إجراء مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في إطار جهود إنقاذ الاتفاق النووي قد يكون مفيدا.

وقال أوليانوف، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين تعليقا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حول هذا الموضوع: "نعم، المفاوضات المباشرة في المرحلة المتقدمة من مفاوضات فيينا قد تكون مفيدة".

Yes, direct talks at advanced stage of the #ViennaTalks might be useful . https://t.co/pdc2kDIYz5 — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 24, 2022

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وقال عبد اللهيان، في تصريحات متلفزة أدلى بها في وقت سابق من الاثنين: "إذا بلغنا خلال العملية التفاوضية نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق جيد مع ضمانات قوية إلى مستوى معين من الحوار مع الولايات المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا".

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

المصدر: RT