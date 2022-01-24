الأمم المتحدة تحث "طالبان" على إطلاق سراح الناشطتين الأفغانيتين المخطوفتين من منزليهما

حثت الأمم الأمم المتحدة حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان على الإفراج عن ناشطتين حقوقيتين أفغانيتين خطفتا قبل مدة قصيرة من منزليهما.

In a meeting with Sirajuddin Haqqani in #Kabul today @moiafghanistan, UN envoy @DeborahLyonsUN urged the Taliban leadership to probe issue and secure the liberty of the missing Afghan women activists who were reportedly abducted from their homes last week. pic.twitter.com/0ETtrW6GVO — UNAMA News (@UNAMAnews) January 24, 2022

وأخبرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما) عبر صفحتها على "تويتر" أن رئيسة البعثة ديبورا لايونز التقت في كابل اليوم الاثنين سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن "طالبان" (وغير المعترف بها دوليا)، لمناقشة موضوع اعتقال الناشطتين.

وجاء في تغريدة البعثة أن لايونز حثت قيادة الحركة "على التحقيق في القضية وتأمين حرية الناشطتين الأفغانيتين المفقودتين اللتين ورد أنه تم اختطافهما من منزليهما الأسبوع الماضي.

ويوم السبت الماضية أعربت البعثة عن قلقها إزاء مصير تامانا زريابي بارياني، وبروانا إبراهيم خل، على خلفية تقارير عن اختطافهما من منزليهما ليل الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الناشطتين كانتا تتظاهران مع نسوة أخريات ضد "طالبان" على مدار الأشهر الخمسة الماضية.

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وكانت سلطات "طالبان" قد نفت سابقا أنها اعتقلت الناشطتين.

المصدر: وكالات