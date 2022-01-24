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الأمم المتحدة تحث "طالبان" على إطلاق سراح الناشطتين الأفغانيتين المخطوفتين من منزليهما

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الأمم المتحدة تحث
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رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ديبورا لايونز
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حثت الأمم الأمم المتحدة حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان على الإفراج عن ناشطتين حقوقيتين أفغانيتين خطفتا قبل مدة قصيرة من منزليهما.

وأخبرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما) عبر صفحتها على "تويتر" أن رئيسة البعثة ديبورا لايونز التقت في كابل اليوم الاثنين سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن "طالبان" (وغير المعترف بها دوليا)، لمناقشة موضوع اعتقال الناشطتين.

وجاء في تغريدة البعثة أن لايونز حثت قيادة الحركة "على التحقيق في القضية وتأمين حرية الناشطتين الأفغانيتين المفقودتين اللتين ورد أنه تم اختطافهما من منزليهما الأسبوع الماضي.

ويوم السبت الماضية أعربت البعثة عن قلقها إزاء مصير تامانا زريابي بارياني، وبروانا إبراهيم خل، على خلفية تقارير عن اختطافهما من منزليهما ليل الأربعاء. 

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الناشطتين كانتا تتظاهران مع نسوة أخريات ضد "طالبان" على مدار الأشهر الخمسة الماضية.

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وكانت سلطات "طالبان" قد نفت سابقا أنها اعتقلت الناشطتين.

المصدر: وكالات

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