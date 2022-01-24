عبد اللهيان: المنطقة غير مستقرة بسبب التدخلات الخارجية وإيران تتابع تحسين العلاقات مع دول الجوار

أفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأن بلاده تتابع تحسين العلاقات مع دول الجوار وتعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار و"لهذا الأمر تبعات حقوقية وجغرافية وسياسية".

وأضاف وزير الخارجية في اختتام المؤتمر الوطني لإيران و دول الجوار: أن "المنطقة غير مستقرة بسبب التدخلات الخارجية وتبعية بعض دول المنطقة التي تسمح بهذه التدخلات".

وتابع أن "الحكومة تسعى للتعامل بمرونة مع دول الجوار لتوفير جزء من الظروف اللازمة لتنفيذ سياسة حسن الجوار".

وأكد أن "سياسة إيران الإقليمية التي بنيت على أساس توفير الأمن للمنطقة من شأنها أن تنهي التواجد الخارجي الذي يزعزع أمن المنطقة".

وأردف "جميع دول المنطقة بإمكانها أن تلعب دورا في توفير الأمن الإقليمي".

المصدر: RT