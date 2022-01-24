 
مباشر

عبد اللهيان: المنطقة غير مستقرة بسبب التدخلات الخارجية وإيران تتابع تحسين العلاقات مع دول الجوار

أخبار العالم

عبد اللهيان: المنطقة غير مستقرة بسبب التدخلات الخارجية وإيران تتابع تحسين العلاقات مع دول الجوار
Globallookpress
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8qu

أفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأن بلاده تتابع تحسين العلاقات مع دول الجوار وتعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار و"لهذا الأمر تبعات حقوقية وجغرافية وسياسية".

وأضاف وزير الخارجية في اختتام المؤتمر الوطني لإيران و دول الجوار: أن "المنطقة غير مستقرة بسبب التدخلات الخارجية وتبعية بعض دول المنطقة التي تسمح بهذه التدخلات".

وتابع أن "الحكومة تسعى للتعامل بمرونة مع دول الجوار لتوفير جزء من الظروف اللازمة لتنفيذ سياسة حسن الجوار".

وأكد أن "سياسة إيران الإقليمية التي بنيت على أساس توفير الأمن للمنطقة من شأنها أن تنهي التواجد الخارجي الذي يزعزع أمن المنطقة".

وأردف "جميع دول المنطقة بإمكانها أن تلعب دورا في توفير الأمن الإقليمي".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا