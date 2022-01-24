"إيكواس": لن نتسامح مع محاولة الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو

أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عن قلقها من التطورات في بوركينا فاسو المرتبطة بمحاولة الانقلاب العسكري، ودانت ذلك "التصرف الخطير"، قائلة إنها لن تتسامح معه.

وفي بيان نشرته اليوم، قالت المنظمة إنها "تتابع بقلق شديد تطورات الوضع السياسي والأمني في بوركينا فاسو المرتبط منذ الأحد 23 يناير، بمحاولة انقلاب عسكري".

وأضاف البيان أن "إيكواس تدين ذلك العمل شديد الخطورة الذي لن يتم التسامح معه".

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وطالبت المنظمة العسكريين بالعودة إلى الثكنات، والحفاظ على النظام الجمهوري وتفضيل الحوار مع السلطات لحل المشكلات، وحمّلتهم مسؤولية السلامة الجسدية للرئيس روش مارك كريستيان كابوري.

المصدر: "سبوتنيك"