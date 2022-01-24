مصدر: وزير الدفاع البريطاني يدرس إمكانية زيارة موسكو للقاء نظيره الروسي

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر بريطاني مطلع أن وزير دفاع المملكة المتحدة، بين والس، يدرس إمكانية القيام بزيارة إلى روسيا، مشيرة إلى أن موسكو ولندن على اتصال حول هذا الموضوع.

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وقال مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، في حديث للوكالة، اليوم الاثنين: "وزير الدفاع البريطاني مسرور بأن روسيا قبلت الدعوة للمشاركة في المفاوضات. علما بأن الاتصال الثنائي السابق بين بلدينا على هذا المستوى جرى في لندن عام 2013، اقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عقد لقاء جديد في موسكو".

وأضاف المصدر: "أكد وزير الدفاع البريطاني بشكل واضح أنه سيدرس كل الإمكانيات لتحقيق الاستقرار وحل الأزمة الأوكرانية. ونحن على اتصال بالحكومة الروسية".

وأعلن والس يوم 17 يناير أنه دعا شويغو لزيارة لندن من أجل مناقشة المصالح المشتركة في المجال الأمني.

وردا على ذلك وجه شويغو، حسب وزارة الدفاع الروسية، رسالة إلى والس حيث دعاه إلى موسكو لإجراء محادثات حول القضايا الأمنية الآنية، مشددا على أن استئناف الاتصالات من شأنه أن يساعد في خفض التوترات في أوروبا.

المصدر: "إنترفاكس" + وكالات