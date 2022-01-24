بدء تدريبات للناتو في المتوسط بمشاركة حاملة طائرات أمريكية

أعلنت قيادات في الناتو اليوم الاثنين أن حلف شمال الأطلسي يجري تدريبات "نبتون سترايك 22" في البحر الأبيض المتوسط بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان".

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وذكرت قيادة القوات المسلحة الموحدة للحلف في نابولي الإيطالية أن سفينة "ماونت ويتني" الرئيسية للأسطول السادس الأمريكي تشارك أيضا في التدريبات.

وجاء في بيان للقيادة أنه بتدريبات "نبتون سترايك 22" (التي ستستمر حتى 4 فبراير المقبل) تختتم عملية النقل المخطط له لإدارة المجموعة الهجومية التابعة لحاملة الطائرات "هاري ترومان" من الأسطول السادس إلى قيادة الضربات البحرية وقوات الدعم للناتو ولقيادات حلف شمال الأطلسي عامة.

وأشار البيان إلى أن الأنشطة الجاري في إطار مشروع "نبتون" الذي تم إطلاقه عام 2020، تركز على تجاوز الصعوبات المتعلقة بدمج قيادة وإدارة حاملة الطائرات ومجموعتها في هياكل الناتو.

وفي وقت سابق أوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن حاملة الطائرات ومجموعتها "ستوضع تحت سيطرة الناتو العملياتية، وستكون بمثابة حجر الزاوية لهذه التدريبات التي جرى التخطيط لها منذ مدة طويلة، لتعزيز قدرة الحلفاء في الناتو على التعاون والاندماج بشكل فعال".

وأشار كيربي إلى أن قرار القيام بهذه المناورات اتخذ عام 2020، لكن قرار المضي فيها أخذ في عين الاعتبار التوترات الحالية في أوروبا، في ظل حالة "عدم اليقين بشأن نيات روسيا تجاه أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي" + جريدة الشرق الأوسط"