وزير الداخلية الإيراني: تم حل الخلافات مع بعض دول الجوار

قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إن بعض المشاكل التي حدثت مع عدد من دول الجوار "أزيلت"، مضيفا أن إيران "لديها الآن علاقات جيدة مع جيرانها وتحتاج إلى تطويرها".

وجاء تصريح وحيدي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الوطني "إيران ودول الجوار"، اليوم الاثنين.

وأضاف: "لسياسة حسن الجوار أعداء كثيرون في منطقتنا، فقد مدت الجمهورية الإسلامية يد الصداقة إلى جيرانها منذ ولادتها، لكن الحرب المفروضة كانت بمثابة سكين أطلق على هذه السياسة".

ولفت وحيدي إلى أن "الحكومة الإيرانية تؤمن بضرورة التعامل مع دول الجوار، وهذا أمر قيم، لكن هناك مشاكل في هذا الطريق".

المصدر: "فارس" + "انتخاب"