الكرملين يعلق على تقرير "بلومبرغ" حول "طلب" مزعوم من شي جين بينغ لبوتين بشأن أوكرانيا

أكد الكرملين أن تقرير وكالة "بلومبرغ" حول طلب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عدم مهاجمة أوكرانيا خلال الأولمبياد، خبر كاذب يهدف لتأجيج التوتر.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين، إن هذا التقرير يجب "إلقاؤه في سلة الأخبار الكاذبة التي تؤجج الهيستيريا".

وأضاف بيسكوف أن نشر مثل هذه المواد "وسيلة لتأجيج التوتر يجري تطبيقها من قبل الناتو والولايات المتحدة".

وسبق أن وصفت السفارة الصينية لدى موسكو تقرير الوكالة الأمريكية بأنه "خبر كاذب واستفزاز"، مشددة على ضرورة تسوية الخلافات حول أوكرانيا "عن طريق الحوار والمشاورات في إطار اتفاقات مينسك".

والسبت الماضي نشرت "بلومبرغ" تقريرا قالت إنه استند إلى معطيات من دبلوماسي في الصين زعم أن الرئيس الصيني طلب من نظيره الروسي عدم مهاجمة أوكرانيا خلال الأولمبياد الشتوية في بكين من 4 إلى 20 فبراير "لعدم إفساد هذا العيد".

المصدر: وكالات