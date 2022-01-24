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مدينة سيئول تسعى لحظر استهلاك لحوم الكلاب

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مدينة سيئول تسعى لحظر استهلاك لحوم الكلاب
Globallookpress
صورة تعبيرية
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اقترح مجلس مدينة سيئول، مشروع قانون يطالب عمدة المدينة بوضع خطة طويلة الأجل لحظر استهلاك لحوم الكلاب.

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وقال عضو مجلس مدينة سيئول، يانغ مين-كيو، إن ثقافة النظر إلى الحيوانات الأليفة كجزء من الأسرة أصبحت بالفعل اتجاها عالميا، مضيفا أنه يجب على مدينة سيئول أن تعمل على تحسين رعاية الحيوانات وزيادة الوعي بهذه القضية.

ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت في جلسة مجلس مدينة سيئول في الشهر المقبل.

ولفت يانغ، نقلا عن بيانات صادرة من وزارة الزراعة، إن إجمالي 6.38 مليون أسرة في جميع أنحاء البلاد، أو ما يمثل 27.7%، تقوم بتربية حيوانات أليفة اعتبارًا من عام 2020.

ويهدف القانون الحالي لحماية الحيوان في كوريا الجنوبية إلى منع الذبح الوحشي للكلاب والقطط، لكنه لا يحظر استهلاك لحوم الكلاب.

المصدر: يونهاب

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