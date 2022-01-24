السماح لجوليان أسانج بالطعن بقرار تسليمه إلى الولايات المتحدة

سمح لمؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، اليوم الاثنين، بالطعن بقرار تسليمه إلى الولايات المتحدة، بحسب "فرانس برس".

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وتريد واشنطن، محاكمة الأسترالي البالغ من العمر 50 عاما فيما يتعلق بنشره عبر موقع "ويكيليكس" الذي أسسه، 500 ألف ملف عسكري سري يتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان.

وألغت المحكمة العليا في لندن في ديسمبر، حكما أصدرته محكمة أدنى بعدم إرساله إلى الولايات المتحدة على أساس أنه سيكون عرضة لخطر الانتحار.

وثم طعن محامو أسانج في القرار، بحجة أن أعلى محكمة في البلاد يجب أن تحكم في "نقاط القانون ذات الأهمية العامة للجمهور".

وكتبت ستيلا موريس ، خطيبة أسانج على موقع "تويتر": "جوليان فاز". وأضافت: "الأمر متروك الآن للمحكمة العليا لتقرر ما إذا كانت ستستمع إلى استئناف جوليان".

المصدر: AFP