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انطلاق المحادثات بين "طالبان" ودبلوماسيين غربيين في أوسلو

أخبار العالم

انطلاق المحادثات بين
AP Khwaja Tawfiq Sediqi
عناصر من حركة "طالبان"
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أعلنت الخارجية النرويجية، اليوم الاثنين، عن انطلاق المحادثات بين ممثلين عن حركة "طالبان" ودبلوماسيين غربيين في أوسلو، تتركز على الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

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والتقى أعضاء وفد "طالبان"، بقيادة وزير خارجية حكومة الحركة، أمير خان متقي، بممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والنروج، في أول زيارة يجريها ممثلون عن طالبان منذ عادوا إلى السلطة في أغسطس الماضي.

المصدر: "أ ف ب"

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