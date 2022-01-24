سنغافورة.. سجن مراهق 5 سنوات لقتله والده طعنا بالسكين

اعترف صبي يبلغ من العمر 15 عاما، بقتل والده، بطعنه في رقبته بسكين في ديسمبر عام 2020.

وحكمت محكمة في سنغافورة، اليوم الاثنين، على الصبي بالسجن خمس سنوات بعد إقراره بالذنب في تهمة القتل العمد.

واستمعت المحكمة إلى أن الطفل كان مصابا باضطراب طيف التوحد عندما كان صغيرا، وتم تسجيله في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في المرحلة الابتدائية، وبعدها جرى نقله إلى مدرسة عادية بعد فترة وجيزة، وفقا للوثائق التي قدمت للمحكمة.

وفي عام 2018، تم تشخيصه بالإدمان على ألعاب الإنترنت بعد إحالته إلى خدمة إدارة الإدمان الوطنية في معهد الصحة العقلية، بسبب مخاوف بشأن مقدار الوقت الذي يقضيه في ألعاب الكمبيوتر.

ولفتت المحكمة إلى أن المراهق كان على "علاقة ودية إلى حد كبير" مع شقيقه ووالدته، ولكن كانت تربطه "علاقة صعبة" بوالده.

وأشارت إلى أنه "عندما كان المراهق لا يمتثل أحيانا لتعليمات والده، كان والده يضربه، ولذا بدأ يفكر في قتل والده في يونيو 2020 ، عندما منعه والده من ممارسة ألعاب الكمبيوتر لمدة شهر".

وفي 11 ديسمبر 2020، كان الشاب وشقيقه الأصغر بمفردهما في منزلهما مع والدهما، حيث أقدم المراهق على طعن والده في الجانب الأيسر من رقبته "بقصد التسبب في وفاته"، وفقا للمحكمة.

المصدر: CNA