الهند تسجل مستوى قياسيا بعدد إصابات كورونا النشطة خلال 241 يوما
سجلت الهند 306064 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في حين قفزت الحالات النشطة إلى 22,49,335، وهي الأعلى في 241 يوما.
وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية في الهند، أن مجموع عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 4,89,848 ، بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة.
وأضافت: " وتم تسجيل 306064 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد إلى 39,543,328 ، في حين قفزت الحالات النشطة إلى 22,49,335 ، وهي الأعلى في 241 يوما.
وقالت الوزارة إن الحالات النشطة تشكل 5.69 % من إجمالي الإصابات، في حين انخفض معدل التعافي الوطني إلى 93.07 %.
وتم تسجيل زيادة قدرها 62130 حالة في عدد حالات فيروس كوورنا النشطة في غضون 24 ساعة. وسجل معدل الإيجابية اليومية 20.75 %، فيما سجل المعدل الإيجابي الأسبوعي 17.03 %، بحسب الوزارة.
المصدر: NDTV
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.