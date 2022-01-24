هزة أرضية تضرب محافظة أذربيجان الشرقية لليوم الثاني على التوالي
Globallookpress
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أفاد مراسلنا في إيران بوقوع هزة أرضية في محافظة أذربيجان الشرقية لليوم الثاني على التوالي، وصلت شدتها إلى 4.3 درجة على مقياس ريختر.
كما شهدت مدینة برديس غرب طهران زلزالا خفيفا بقوة 3.6 درجة ليلة أمس، حيث تسبب باعلان قوات الدفاع المدني في العاصمة حالة الطوارئ.
وضربت محافظة أذربيجان الشرقية قرب مدينة تبريز، بغرب إيران، أمس الأحد، هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر هزت المحافظة.
المصدر: RT
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