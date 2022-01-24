فرانسوا هولاند يتحدث عن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية (فيديو)

أطلق الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، يوم الأحد، تصريحات مفاجئة بشأن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وجاءت تصريحات هولاند خلال زيارته لإحدى المدارس الثانوية، حيث أعرب للتلاميذ عن عدم رضاه عن الوضع الحالي للتيار اليساري الذي ينتمي إليه، وتراجع شعبية مرشحي اليسار.

وقال هولاند مخاطبا التلاميذ: "حتى هذه اللحظة لست مرشحا"، قبل أن يضيف "لكن بإمكان رئيس سابق ممارسة السياسة مجددا، ولقد حدث هذا فعلا".

يذكر أن هولاند هو الرئيس السابع للجمهورية الفرنسية الخامسة منذ 15 مايو 2012 وحتى 14 مايو 2017، كما ترأس قيادة الحزب الاشتراكي الفرنسي من 1997 إلى 2008 حيث كان الأمين الأول للحزب.

🔴 François Hollande candidat à la #Presidentielle2022 ou à une prochaine élection ? Invité dans une classe de lycéens pour @infofrance3, il dit qu'un « ancien président peut très bien refaire de la politique » et qu'il va « prendre la parole bientôt » 🔽 @herve_pozzopic.twitter.com/ZWh2JbiIlK — Hugo Capelli (@Hugo_Capelli) January 23, 2022

المصدر: RT