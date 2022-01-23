إريك زمور يدعو إلى رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا (فيديو)

دعا مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيريك زمور، يوم الاثنين، إلى رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا، مؤكدا أنه يجب على باريس أن تكون "صديقة" موسكو.

وقال في حديثه مع قناة "فرانس 5": "يجب علينا أن نكون أصدقاء روسيا، لا يجب علينا بعد الآن أن نكون أداة تخدم المناورات الأمريكية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تقضي وقتها في تحريض الدول الأوروبية ضد روسيا"، مضيفا أن هوس واشنطن الأكبر منذ القدم هو "فصل روسيا عن فرنسا وألمانيا، وكلما كان هناك تقارب بين هذه البلدان تتدخل واشنطن لزرع الانقسام".

وتابع: "أعتقد أنه يجب على فرنسا، وبإمكانها، إظهار إشارات صداقة مع روسيا عبر إزالة العقوبات مثلا"، مضيفا "لو كنت رئيسا لأزلت العقوبات المفروضة على روسيا".

Eric Zemmour : «La France doit être l'amie de la Russie. Nous devons montrer des signes d'amitié envers ce pays. Si je suis élu, je supprimerai les sanctions françaises qui pèsent sur ce pays»#cdanslair#Zemmourpic.twitter.com/dNsKB6vRB8 — Le blog d'Eric Zemmour (@blog_zemmour) January 23, 2022

المصدر: RT