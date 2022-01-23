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إريك زمور يدعو إلى رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا (فيديو)

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إريك زمور يدعو إلى رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا (فيديو)
Globallookpress Laurent Coust
المرشح للرئاسيات الفرنسية إريك زمور
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دعا مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيريك زمور، يوم الاثنين، إلى رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا، مؤكدا أنه يجب على باريس أن تكون "صديقة" موسكو.

وقال في حديثه مع قناة "فرانس 5": "يجب علينا أن نكون أصدقاء روسيا، لا يجب علينا بعد الآن أن نكون أداة تخدم المناورات الأمريكية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تقضي وقتها في تحريض الدول الأوروبية ضد روسيا"، مضيفا أن هوس واشنطن الأكبر منذ القدم هو "فصل روسيا عن فرنسا وألمانيا، وكلما كان هناك تقارب بين هذه البلدان تتدخل واشنطن لزرع الانقسام".

وتابع: "أعتقد أنه يجب على فرنسا، وبإمكانها، إظهار إشارات صداقة مع روسيا عبر إزالة العقوبات مثلا"، مضيفا "لو كنت رئيسا لأزلت العقوبات المفروضة على روسيا".

المصدر: RT

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