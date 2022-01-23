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وصول دفعة ثانية من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا

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وصول دفعة ثانية من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا
twitter/@oleksiireznikov
وصول دفعة ثانية من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني، اليكسي ريزنيكوف، عن وصول دفعة ثانية من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، الأحد، بوزن يتجاوز 80 طنا.

وكتب ريزنيكوف عبر "تويتر": "الطائر الثاني (الطائرة الثانية) في كييف! أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية من أصدقائنا في الولايات المتحدة! وهذه ليست النهاية!".

والسبت وصلت إلى أوكرانيا دفعة أولى من المساعدات العسكرية الأمريكية تشمل أكثر من 90 طنا من الأسلحة بما في ذلك الذخائر.

وسبق أن أعلنت السفارة الأمريكية لدى كييف أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ العام 2015 بمبلغ 2.7 مليار دولار بينها أكثر من 650 مليون دولار العام الماضي.

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وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانية وتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل ما تعتبره واشنطن استعدادا من قبل روسيا لغزو محتمل لأوكرانيا.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: RT + وكالات

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