أعلن وزير الدفاع الأوكراني، اليكسي ريزنيكوف، عن وصول دفعة ثانية من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، الأحد، بوزن يتجاوز 80 طنا.

وكتب ريزنيكوف عبر "تويتر": "الطائر الثاني (الطائرة الثانية) في كييف! أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية من أصدقائنا في الولايات المتحدة! وهذه ليست النهاية!".

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse@congressdotgov@USEmbassyKyiv@UKRintheUSApic.twitter.com/ReNaj9tRds — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022

والسبت وصلت إلى أوكرانيا دفعة أولى من المساعدات العسكرية الأمريكية تشمل أكثر من 90 طنا من الأسلحة بما في ذلك الذخائر.

The 1st bird arrived.All Ukrainians highly appreciate 🇺🇸 help in strengthening 🇺🇦 defense capabilities.Thanks to our strategic partner&personally to @secdef Lloyd Austin III for the unwavering support. To be continued @WhiteHouse@congressdotgov@USEmbassyKyiv@UKRintheUSApic.twitter.com/6iPcpHtmc7 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 22, 2022

وسبق أن أعلنت السفارة الأمريكية لدى كييف أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ العام 2015 بمبلغ 2.7 مليار دولار بينها أكثر من 650 مليون دولار العام الماضي.

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وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانية وتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل ما تعتبره واشنطن استعدادا من قبل روسيا لغزو محتمل لأوكرانيا.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: RT + وكالات