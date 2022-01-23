تركيا.. إلغاء 31 رحلة من وإلى مطار صبيحة بسبب تساقط الثلوج

أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء 31 رحلة مجدولة ليوم الاثنين 24 يناير من وإلى "مطار صبيحة غوكشن الدولي" باسطنبول بسبب تساقط الثلوج.

وأوضح المستشار الإعلامي للشركة يحيى أوستون في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن "بعض الرحلات ألغيت كإجراء احترازي نظرا لأحوال الطقس التي يتوقع أن تزداد سوءا في إسطنبول، وأوصي المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم".

وتشهد اسطنبول منذ مساء الجمعة، سقوطا متقطعا للثلوج.

وذكرت مديرية الأرصاد الجوية الخميس الماضي أن الثلوج ستبدأ في اسطنبول اعتبارا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.

المصدر: "الأناضول"