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ناشطة أفغانية: "طالبان" أثبتت في محادثات أوسلو حسن النية والاجتماع كسر الجليد

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ناشطة أفغانية:
AP NTB Scanpix
متظاهرون أمام وزارة الخارجية النرويجية يحتجون على زيارة وفد من "طالبان" إلى أوسلو.
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ذكرت الناشطة الأفغانية المدافعة عن حقوق النساء، جميلة أفغاني، أن المحادثات في العاصمة النرويجية أوسلو مع "طالبان" أتاح "كسر الجليد"، مشيرة إلى أن الحركة أثبتت "حسن النية".

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وقالت أفغاني في رسالة إلى وكالة "فرانس برس"، مساء الأحد: "كان اجتماعا إيجابيا لكسر الجليد. لقد أثبت ممثلو طالبان حسن نية... لنر ما إذا كانت أقوالهم ستقترن بأفعال".

واستضافت أوسلو الأحد اجتماعا بين وفد لحركة "طالبان" برئاسة وزير الخارجية في حكومتها، أمير خان متقي، وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني.

وجرى ذلك عشية محادثات ستجريها الحركة الإسلامية الاثنين مع دبلوماسيين غربيين لبحث "المساعدات الإنسانية والقضايا السياسية والتعليمية والاقتصادية".

وبسطت "طالبان" سيطرتها عسكريا على أفغانستان في صيف 2021 في ظل انسحاب قوات الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها من البلاد التي تشهد أزمة عسكرية سياسية حاد منذ أكثر من 50 عاما.

ولا تحظى سلطة الحركة في أفغانستان بأي اعتراف رسمي على الساحة الدولية.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات

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