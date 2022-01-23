القضاء الإيراني يوقف مسؤول منطقة حرة أساسية في جنوب شرق البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القضاء أوقف المدير العام لمنطقة جابهار الاقتصادية الحرة في جنوب شرق البلاد على خلفية "مخالفات كبرى".

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن عبد الرحيم كردي بات قيد التوقيف الاحتياطي بناء على إشارة المدعي العام في محافظة سيستان - بلوشستان، للاشتباه بارتكابه "مخالفات كبرى".

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وتعد المنطقة الحرة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من الحدود مع باكستان، أحد أكبر المشاريع الحكومية الهادفة إلى تطوير مناطق إيران.

وهدفت هذه المنطقة إلى توفير منافع للمستثمرين مثل إعفاءات ضريبية وتقليص الرسوم الجمركية وضمانات على رأس المال والأرباح.

كما عملت المنطقة المرتبطة بميناء جابهار المطل على المحيط الهندي والذي يتيح تفادي حركة النقل البحري المكثفة في مضيق هرمز، على استقطاب شركات من باكستان والخليج والصين ودول آسيا وأوروبا.

وعين كردي في منصبه في العام 2016، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني.

المصدر: "أ ف ب"