بلينكن: ليس لدينا أدنى شك في دعم ألمانيا لردنا المشترك على روسيا حال غزوها أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه "ليس لديه أدنى شك" في استعداد ألمانيا لدعم الرد الغربي المشترك على "غزو" روسي محتمل لأوكرانيا.

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وأوضح بلينكن، في حديث لقناة "NBC" اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر أن ألمانيا قد تعرقل "الرد المشترك الصارم" على الإجراءات المحتملة من قبل روسيا: "أنا لا أظن ذلك على الإطلاق... يمكنني أن أقول لكم إن الألمان يشاركوننا مخاوفنا تماما، وهم مصممون على الرد سريعا وبشكل فعال وعبر جبهة موحدة... ليس لدي أدنى شك في ذلك".

وجاء تعليق بلينكن في أعقاب تصريح أدلى به قائد القوات البحرية الألمانية، الفريق البحري كاي أخيم شونباخ، الذي قال السبت خلال مشاركته في فعالية لمعهد الأبحاث والتحليلات الدفاعية بالهند إن شبه جزيرة القرم "ذهبت ولن تعود أبدا" إلى أوكرانيا.

كما اعتبر أن ألمانيا والهند بحاجة إلى روسيا من أجل مواجهة الصين، وأن حربا جديدة في القارة الأوروبية يمكن أن تبدأ خلال العقود القريبة من الزمن، وأضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "يريد الاحترام بل وربما هو يستحق ذلك".

وتسبب هذا التصريح في استياء كبير داخل الحكومة الألمانية ما أجبر شونباخ على الاستقالة من منصبه.

كما رفضت ألمانيا تصدير أسلحة فتاكة إلى الحكومة الأوكرانية على خلفية المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد المجاور.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات