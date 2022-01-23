الكنيست الإسرائيلي يوقف اجتماعا عبر "زووم" بعد مشاركة صور إباحية مسيئة

أمر رئيس لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست الإسرائيلي، جلعاد كاريب، بتعليق اجتماع للجنة عبر تطبيق "زووم"، بعد أن أظهر أحد المشاركين صورا إباحية مسيئة.

وعرض أحد المشاركين في النقاش حول قانون كورونا صورا إباحية خلال الاجتماع، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تصرفه نتيجة لمعارضته للقاحات، حيث أراد الاحتجاج بطريقته الخاصة.

واضطر كاريب، وهو أول حاخام ليبرالي في البرلمان الإسرائيلي، لتوقيف المناقشة وتقرر عدم السماح للمشاركين عن بعد باستخدام الشاشة خلال المناقشات.

المصدر: "واللا"