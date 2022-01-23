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بلينكن: لن نقبل أي حل وسط مع موسكو فيما يخص سياسة "الأبواب المفتوحة" في الناتو

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بلينكن: لن نقبل أي حل وسط مع موسكو فيما يخص سياسة
Globallookpress Annegret Hilse
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لن توافق على حل وسط مع روسيا بشأن سياسة "الأبواب المفتوحة" التي يتبناها حلف الناتو.

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وفي تصريحات لقناة CNN اليوم الأحد اعتبر بلينكن إن بإمكان روسيا والولايات المتحدة التوصل إلى حلول مقبولة فيما يتعلق بالأمن، قائلا: "أعتقد أن هناك مجالات بإمكاننا أن نعالج فيها شواغلنا المتبادلة فيما يتعلق بالأمن في أوروبا على نحو يناسب كلا الطرفين".

وأشار بلينكن إلى أن الحديث يدور عن الحد من التسلح وضمان الشفافية وخفض الأخطار ونشر أنظمة صواريخ".

وأضاف: "مع ذلك فقد قلت بوضوح لوزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف إن هناك مبادئ أساسية لا نقبل التراجع عنها قيد أنملة، ومنها سياسة الأبواب المفتوحة في الناتو وحق الدول في اختيار حلفائها و نوع التحالفات التي تتطلع إلى عضويتها".

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"

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