قناة: بيان بريطانيا حول خطط روسيا بشأن أوكرانيا مستند إلى معطيات الاستخبارات الأمريكية

ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن بيان المملكة المتحدة حول "سعي روسيا إلى تنصيب رئيس موال لها في أوكرانيا" يستند إلى معطيات الاستخبارات الأمريكية وليس البريطانية.

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وقالت محررة التقارير الدفاعية والأمنية في القناة، ديبورا هاينس، عبر "تويتر" اليوم الأحد: "حسبما فهمته سكاي نيوز، ادعاءات وزارة الخارجية البريطانية حول خطط روسيا لتنصيب حكومة موالية للكرملين في كييف مستندة إلى المعطيات الاستخباراتية الأمريكية وليست البريطانية".

وفي مداخلة هاتفية للقناة أكدت هاينس أن بيان الخارجية البريطانية لم يحدد مصدر "المعلومات" التي نقله، مشيرة إلى أنه اعتمد على معطيات الاستخبارات الأمريكية.

ونشرت وزارة الخارجية البريطانية مساء السبت بيانا قالت فيه: "تتوفر لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الروسية تسعى إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف تزامنا مع التفكير في ما إذا يجب غزو أوكرانيا واحتلالها".

وزعمت الخارجية البريطانية أن الحكومة الروسية تنظر في إمكانية ترشيح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، يفغيني موراييف، ليتولى هذا الدور.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بيان بريطانيا هراء ودليل جديد على أن الناتو هو من يقوم بتصعيد التوتر حول أوكرانيا، داعية المملكة المتحدة إلى "وقف الأنشطة الاستفزازية".

المصدر: وكالات