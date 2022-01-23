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السلطات الأوكرانية: سنواصل تفكيك كل هيكل يتواطأ مع المحتلين

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السلطات الأوكرانية: سنواصل تفكيك كل هيكل يتواطأ مع المحتلين
Sputnik
علم أوكرانيا فوق مقر برلمان البلاد.
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تعهدت السلطات الأوكرانية بـ"مواصلة تفكيك كل هيكل موال لروسيا"، وذلك ردا على مزاعم بريطانية إلى السلطات الروسية بالسعي إلى تنصيب زعيم موال لها في أوكرانيا.

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وقال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، في تصريح أدلى به اليوم الأحد: "ستواصل دولتنا سياستها تفكيك كل هيكل أوليغارشي وسياسي يمكن أن يعمل على زعزعة استقرار أوكرانيا أو يتواطأ مع المحتلين".

وفي وقت سابق نشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه: "تتوفر لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الروسية تسعى إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف تزامنا مع التفكير في ما إذا يجب غزو أوكرانيا واحتلالها".

وزعمت الخارجية البريطانية أن الحكومة الروسية تنظر في إمكانية ترشيح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، يفغيني موراييف، ليتولى هذا الدور.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بيان بريطانيا هراء ودليل جديد على أن الناتو هو من يقوم بتصعيد التوتر حول أوكرانيا، داعية المملكة المتحدة إلى "وقف الأنشطة الاستفزازية".

المصدر: "فرانس برس" + وكالات

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