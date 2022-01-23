وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: هجوم المستوطنين على نشطاء لحقوق الإنسان إرهاب منظم

ندد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، اليوم الأحد بهجوم شنه مستوطنون ضد فلسطينيين ونشطاء لحقوق الإنسان في شمال الضفة الغربية الأسبوع الماضي، قائلا إنه "إرهاب منظم".

ويوم الجمعة أظهرت لقطات مصورة في قرية بورين قرب نابلس، شمال الضفة، لمجموعة من المستوطنين الملثمين، وهم يهاجمون نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين بالهراوات والحجارة ، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل وحرق سيارة كانت تقلهم.

טוב, לא תתי אדם. אז איך תקראו להם? pic.twitter.com/XZkfk5XLQs — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) January 21, 2022

وقال بارليف لقناة "كان": "هذا عمل منظم لمنظمة إرهابية".

وأضاف: "أعمال العنف نفذت من وجهة نظري من قبل مجموعة مسلحة تعمل معا وتضر بالمواطنين الإسرائيليين الذين جاؤوا للتظاهر في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "يبدو أن الهجوم قد تم تنظيمه مسبقا".

وردا على سؤال عن عدم إجراء اعتقالات للمشاركين في الحادث، قال بارليف "لقد استغرق الأمر وقتا لوصول الشرطة" حيث وقع الهجوم في منطقة بالضفة الغربية.

وفي حديث لمحطة "راديو 103FM"، وصف بارليف الحادث بأنه "قفزة خطيرة إلى الأمام في الإرهاب الذي ينفذه المستوطنون المتطرفون".

لكنه قال إنه "من المحتمل جدا أن بعض المتورطين ليسوا حتى من المستوطنين".

المصدر: timesofisrael