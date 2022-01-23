رئيس الوفد الروسي في فيينا: فصل روسيا عن نظام "SWIFT" مستحيل

أعلن قسطنطين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا، أن فصل روسيا عن نظام "SWIFT" للمصارف أمر مستحيل، مضيفا أن التناقض في مثل هذه التصريحات واضح بالنسبة لموسكو.

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وقال غافريلوف في حديثه لقناة "إيزولينتا لايف" على "يوتيوب"، اليوم الأحد: "لا يدور الحديث عنه. إنه أمر مستحيل في الواقع". وأشار إلى فشل الإجراءات المماثلة المتخذة ضد إيران.

وأضاف: "فصل روسيا بنفطها وغازها وكل الأمور الأخرى. هل هم يمزحون؟ كان هذا أمر مفهوم منذ البداية. وكان يهدف إلى الترهيب... ولكن روسيا ليست خائفة – وقرروا عدم تخويفها من جديد". وتابع أن معدي مثل هذه التهديدات الموجهة إلى روسيا في الغرب يشابهون "حيوانا يأكل الصبار ويتألم ولكنه يواصل أكله".

ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في 17 يناير الجاري عن مصادرها في الحكومة الألمانية مزاعم بأن سلطات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تعد تبحث بعد احتمال فصل روسيا عن نظام "SWIFT" للمصارف. وأضافت في الوقت ذاته أن المفاوضات الأمريكية الأوروبية ستتركز على وضع عقوبات ضد البنوك الروسية الكبيرة.

المصدر: "تاس"