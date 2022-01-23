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لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تحدد الموعد المتوقع لإتمام الاتفاق النووي الإيراني

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لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تحدد الموعد المتوقع لإتمام الاتفاق النووي الإيراني
AP
العلم الإيراني
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كشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عن الموعد المتوقع لإتمام الاتفاق النووي الإيراني الذي تجري في فيينا المباحثات بشأن العودة إليه.

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وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود عباس زاده مشكيني: "الاتفاق سوف يتم قبل بداية العام الإيراني الجديد (العاشر من مارس القادم)..لدينا أوراق ذهبية بإمكاننا استخدامها في المباحثات..لا يهم توقيت حصول النتيجة، لكن من المهم أن نتوصل إلى نتيجة جيدة، ولهذا السبب نحن من يمسك بزمام المبادرة ويدير المباحثات".

وأضاف مشكيني: "التوصل إلى صفقة جيدة ومربحة للجميع أمر قابل للتحقيق، بالرغم من أن الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة، يحاولون فرض صفقة سيئة علينا"، لافتا إلى أن "وضع إيران في المباحثات النووية جيد جدا، ونتحكم بالميدان ونضع القوانين، ولدينا اليد العليا، ويعمل فريق تفاوضنا بدعم قوي".

وتابع: "اتهامات الطرف الآخر لنا بالمماطلة وإضاعة الوقت تأتي في سياق الحرب النفسية ومحاولات الضغط علينا".

المصدر: "خبرأنلاین"

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