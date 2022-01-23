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اليابان والولايات المتحدة أجريتا مناورات مشتركة بمشاركة حاملات الطائرات النووية

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اليابان والولايات المتحدة أجريتا مناورات مشتركة بمشاركة حاملات الطائرات النووية
AP
حاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون"، أرشيف
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أعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الأحد، أن مناورات عسكرية كبيرة لقواتها والقوات البحرية الأمريكية جرت في الفترة ما بين 17 و22 يناير الجاري بجنوب جزيرة أوكيناوا.

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وأضافت أنه شاركت في المناورات من الجانب الأمريكي 10 سفن، بما فيها حاملتا الطائرات "كارل فينسون"، و"أبراهام لينكولن" النوويتان. أما الجانب الياباني فكانت تمثله حاملة المروحيات من طراز "هيوغا".

من جهتها قالت قناة "NHK" اليابانية إن هذه المناورات كانت تهدف إلى عرض تماسك الجهود اليابانية والأمريكية في المنطقة، على خلفية نمو النشاط الصيني في البحر.

المصدر: تاس

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