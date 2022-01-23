 
مباشر

بايدن يتوعد موسكو بـ"تبعات قاسية" خلال اجتماع بشأن التوتر في أوكرانيا

أخبار العالم

بايدن يتوعد موسكو بـ
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8e5

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترأس اجتماعا بخصوص التصعيد الحالي بين روسيا وحلف الناتو حول أوكرانيا وتوعد موسكو بـ"تبعات قاسية" محتملة.

وذكر البيت الأبيض في تغريدة نشرته على حسابه الرسمي في "تويتر" أن بايدن اجتمع أمس السبت مع فريقه الخاص بالأمن القومي لمناقشة "الخطوات الروسية المعادية المتواصلة إزاء أوكرانيا".

وأكد بايدن، وفقا للتغريدة، أنه "إذا واصلت روسيا غزوها لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة ستفرض عليها بالتعاون مع حلفائها وشركائها تبعات سريعة وقاسية".

ونفت حكومة روسيا مرارا وتكرارا المزاعم الغربية عن تخطيطها لـ"غزو أوكرانيا"، محملة حلف الناتو المسؤولية عن التصعيد الحالي.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا