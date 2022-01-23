الحكومة الإسرائيلية تنظر اليوم الأحد بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" بأن الحكومة الإسرائيلية ستقر الاقتراح بتشكيل لجنة تحقيق بشأن شراء الغواصات من ألمانيا، والموافقة على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وبحسب "مكان"، من المنتظر أن تقر الحكومة خلال جلستها الاسبوعية اليوم الاقتراح بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن شراء الغواصات والقطع البحرية، والموافقة على بيع غواصات ألمانية لمصر.

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يذكر أن وزير دفاع إسرائيل، بيني غانتس، طلب رسميا في شهر ديسمبر الماضي إطلاق تحقيق حكومي في "القضية 3000" المتعلقة بصفقة أبرمتها حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لاقتناء غواصات من ألمانيا.

وتتعلق القضية 3000 بصفقة أبرمتها حكومة نتنياهو لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة Thyssenkrupp الألمانية، وتعد من أكبر قضايا الفساد الحكومي في تاريخ إسرائيل وإحدى القضايا التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات جنائية.

إلى ذلك كشف تقرير إسرائيلي أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل طالبت رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، نفتالي بينيت، بضمانات محددة كشرط للمضي قدما في صفقة شراء ثلاث غواصات حديثة من ألمانيا.

المصدر: مكان