البيت الأبيض يعبر عن قلقه من التصريح البريطاني حول "الخطط" الروسية الخاصة بكييف

عبر البيت الأبيض عن "قلقه" من التصريح غير المؤكد لوزارة الخارجية البريطانية التي قالت إن روسيا تخطط لتنصيب حكومة موالية لها في أوكرانيا.

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ونقل مراسل صحيفة "Politico" عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، إيميلي هورن، قولها: "تثير مثل هذه المخططات قلقا عميقا. للشعب الأوكراني الحق السيادي في تقرير مصيره بشكل مستقل، ونؤيد شركاءنا المنتخبين بشكل ديمقراطي في أوكرانيا".

NSC Spox @emilyhorne46 on UK statement re Russian plan to install pro-Kremlin Ukraine leader: “This kind of plotting is deeply concerning. The Ukrainian people have the sovereign right to determine their own future, & we stand with our democratically-elected partners in Ukraine.” — Alex Ward (@alexbward) January 22, 2022

وكانت وزارة الخارجية البريطانية زعمت سابقا أن الاستخبارات الروسية تخطط لتنصيب "زعيم موالي لموسكو" في كييف، وهو النائب السابق في البرلمان الأوكراني، يفغيني مورايف.

ولم تقدم الوزارة البريطانية أي أدلة على صحة تصريحها هذا.

وجاء التصريح بعد ساعات من تحذير أصدرته وزارة الخارجية الروسية من احتمال وقوع استفزازات إعلامية وعسكرية من جانب الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، بشأن أوكرانيا.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الروسية هذا التصريح بأنه هراء ودليل جديد على أن دول الناتو برئاسة بريطانيا هي التي تسعى لتصعيد حدة التوتر حول أوكرانيا.

أما يفغيني مورايف، الذي فرضت روسيا عقوبات عليه في عام 2018، فقال إنه "تمت مصادرة أصول عائلته هناك"، والسؤال حول كيفية تناسب هذه المعلومات لدى الاستخبارات ووزارة الخارجية البريطانية - "هذا سؤال للسيد بن (والاس)".

المصدر: نوفوستي + RT