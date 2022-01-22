"الكابينيت" الإسرائيلي يلغي جلسته المقررة غدا بسبب إصابة غانتس بكورونا

ذكرت قناة "كان" العبرية مساء السبت، أن الحكومة الإسرائيلية قررت إلغاء جلسة "الكابينيت" المقررة يوم الأحد.

ووفقا للقناة العبرية، فإن إلغاء الجلسة كان بسبب إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بكورونا.

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وكان غانتس قد أعلن يوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا بعدما أجرى فحصا مخبريا أظهر ذلك.

وقال بيان صادر عن مكتبه إنه يواصل إدارة الشؤون الأمنية من خلال أنظمة مثبتة في منزله، يأتي هذا مع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في إسرائيل وعزوف الحكومة عن غلق الاقتصاد والعملية التعليمية.

المصدر: "معا"