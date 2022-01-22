حرائق غابات في كاليفورنيا تجبر السلطات على إجلاء السكان وإغلاق طريق سريع (صور + فيديو)

أجبرت حرائق الغابات في منطقة بيغ سور بولاية كاليفورنيا الأمريكية السكان على إخلاء منازلهم، كما دفعت السلطات إلى قطع طريق ساحل المحيط الهادئ السريع.

وأفادت شبكة "أي بي سي" الأمريكية بأن الحريق اندلع في وقت متأخر من مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي) في جبال المنطقة.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا السبت إن الحريق قضى على ما لا يقل عن 6 كيلومترات مربعة من المساحات الحرجية، مشيرة إلى أنه تم احتواؤه بنسبة 5 بالمئة.

وأمر مكتب مأمور مقاطعة مونتيري بتنظيم عمليات إجلاء في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر الحرائق المستعرة.

Wildfires on the coast of Big Sur in California. The fire burned 1,500 acres. pic.twitter.com/G4rmu2iEhz — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 22, 2022

Looks like the apocalypse in Cali! Folks in the Big Sur area of California were told to evacuate from their homes due to a wildfire that began late Friday. 🔥

📷: AP Photo

DETAILS: https://t.co/adVdKjmFfUpic.twitter.com/mNSM8joq1s — News 4 San Antonio (@News4SA) January 22, 2022

The Colorado Fire in Big Sur, California#savetheforest

No homes destroyed. Dozens of homes threatened.1600 acres burned. The firefighters are saying because it's winter and their off season, they don't have the resources they need and firefighting aircraft is not on standby. pic.twitter.com/DAHYJmPYNG — grobot (@grobotNFT) January 22, 2022

Evacuation orders have been issued after a fire broke out along the Big Sur coast in California on Friday night, according to the National Weather Service.https://t.co/nXW9x2CLI8pic.twitter.com/T4nPz32CSq — NEWS10 ABC (@WTEN) January 22, 2022

المصدر: ABCNEWS" + RT