كييف "لا تستبعد" دعوة عسكريين بريطانيين إليها في حال تعرضها لـ "تهديد حقيقي" من قبل روسيا

قال السفير الأوكراني لدى لندن فاديم بريستايكو إن بلاده لا تستبعد دعوة عسكريين بريطانيين إلى كييف في حال تعرضها لـ "تهديد حقيقي" من قبل روسيا.

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وفي مقابلة متلفزة قال الدبلوماسي اليوم السبت، ردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا ستدعو عسكريين بريطانيين إلى أراضيها: "في حال ظهور تهديد حقيقي وبدء عمليات (عسكرية) فعلية، سنطلب كل شيء، بما في ذلك نشر عسكريين بريطانيين على أراضينا".

وكانت قناة "سكاي نيوز" أفادت أمس الجمعة بأن لندن أرسلت نحو 30 عسكريا من لواء العمليات الخاصة الذي تم تشكيله مؤخرا، من أجل تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات والتي قامت لندن بتوريدها لأوكرانيا خلال هذا الأسبوع.

ويعمل خبراء عسكريون من بعض دول الناتو في أوكرانيا على مدار السنوات الأخيرة، لكن هذه الدول تؤكد أن صلاحياتهم لا تتجاوز أطر تدريب العسكريين الأوكرانيين.

ونفت موسكو مرارا مزاعم أوكرانية وغربية حول تخطيط موسكو لـ "غزو" أوكرانيا، لكن الكرملين لم يستبعد وقوع استفزازات بهدف تبرير هذه الادعاءات، محذرا من أن محاولات كييف لحل النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) بطرق عسكرية ستكون لها عواقب وخيمة.

المصدر: "تاس"