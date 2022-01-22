بلجيكا تنصح مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى أوكرانيا

دعت السلطات البلجيكية مواطنيها لعدم السفر غير الضروري إلى جميع أنحاء أوكرانيا، وذلك وفقا لإرشادات السفر الصادرة عن الشؤون الخارجية البلجيكية مؤخرا.

وحسب ذات المصدر، فإنه لا ينصح بشدة بجميع الرحلات إلى منطقتي لوغانسك و دونيتسك وإلى شبه جزيرة القرم.

وذكر: "المواطنون البلجيكيون الموجودون حاليا على الأراضي الأوكرانية مدعوون للتسجيل على موقع "ترافلرز أونلاين" والاتصال بالسفارة البلجيكية في كييف".

المصدر: RT