الغارديان: وزير الدفاع البريطاني يبحث احتمال زيارته إلى موسكو

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، يدرس احتمال زيارته إلى موسكو لإجراء مفاوضات مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية قوله: "إن وزير الدفاع يسره أن روسيا قبلت دعوته لإجراء مفاوضاته مع نظيره... وأفهم (والاس) بوضوح أنه سيدرس كل الإمكانيات لتحقيق الاستقرار وتسوية الأزمة الأوكرانية. نحن على اتصال مع الحكومة الروسية".

وأفاد والاس، الاثنين الماضي، بأنه دعا نظيره الروسي، سيرغي شويغو، لزيارة لندن التي "جاهزة لبحث المسائل الخاصة بالقلق المشترك في مجال الأمن وإجراء الحوار البناء في روح الإرادة الطيبة".

ووجه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الجمعة، دعوة إلى والاس لزيارة موسكو، مذكرا أن اللقاء السابق لوزيري دفاع البلدين جرى في لندن في عام 2013. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن شويغو أكد استعداده لـ "بحث كل مسائل الأمن الحيوية، واقترح إجراء مباحثات في موسكو اعتمادا على مبادئ التبادل في أي وقت مناسب لوزير الدفاع البريطاني".

ولم ترد وزارة الدفاع البريطانية حتى الآن على طلب وكالة "تاس" الروسية للتعليق على مكان وموعد إجراء لقاء الوزيرين.

المصدر: تاس