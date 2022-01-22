فقدان أكثر من 30 صيادا بعد انقلاب قاربين في بحر العرب قبالة السند الباكستاني
YouTube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s890
أُعلن أكثر من 30 صيادا في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربين في بحر العرب قبالة سواحل إقليم السند الباكستاني، حسبما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن الشرطة ومصادر محلية.
وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية إن القاربين اللذين كانا يقلان أكثر من 35 صيادا انقلبا قبالة منطقة ثاتا الساحلية في السند، مضيفة أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص، وتم نقلهم إلى مركز طبي قريب.
وذكرت الوكالة أن فرقا خاصة من البحرية الباكستانية بدأت عملية للبحث عن الصيادين المفقودين. كما يساعد المتطوعون المحليون السلطات في عمليات الإنقاذ والإغاثة.
وقالت السلطات إن الحادث وقع بسبب الرياح الشديدة والحمل الزائد في القاربين.
المصدر: "شينخوا"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.