الأمم المتحدة تحث "طالبان" على الكشف عن مصير ناشطتين مختفيتين

أعربت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن قلقها إزاء تقارير عن اختفاء ناشطتين أفغانيتين، داعية حركة "طالبان" الحاكمة في كابل إلى توفير المعلومات حولهما.

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وجاء في بيان صدر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ونشر على صفحتها في "تويتر"، أن "الأمم المتحدة تشارك مخاوف متزايدة بشأن ورود تقارير حول اختفاء الناشطتين الأفغانيتين، تامانا زريابي بارياني، وبراوانا إبراهيم خل، من منزليهما ليل الأربعاء. ونحث طالبان على تقديم معلومات حول مكان وجودهما وحماية حقوق جميع الأفغان".

فيما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه تم تداول مقطع فيديو مثير للغضب، على وسائل التواصل الاجتماعي للناشطة تامانا بارياني، يظهرها وهي تطلب تصرخ وتطلب المساعدة، فيما كان رجال، يُزعم أنهم من جهاز الاستخبارات التابع لـ "طالبان"، يطرقون بابها.

وتم قطع الاتصال، بعد مشاركة مقطع الفيديو عبر وكالة "آماج نيوز" الأفغانية.

The UN shares growing concerns re. disappearance of two Afghan women activists, Tamana Zaryabi Paryani & Parawana Ibrahimkhel, reportedly abducted from their homes overnight Wednesday. We urge Taliban to provide information on their whereabouts & to protect rights of all Afghans. pic.twitter.com/SKXFVM7Oi9 — UNAMA News (@UNAMAnews) January 22, 2022

واختفت براوانا ابراهيم خل في نفس الليلة أيضا.

وذكرت "د ب أ" أن الناشطتين كانتا تتظاهران مع نسوة أخريات ضد "طالبان" على مدار الأشهر الخمسة الماضية.

ونفت سلطات "طالبان" أنها اعتقلت الناشطتين، قائلة إن "مقطع الفيديو الذي كشفت عنه بارياني مزور".

ومنذ استيلاء الحركة على السلطة في أفغانستان أواسط أغسطس الماضي، تبنت السلطات الجديدة سلسلة من القيود التي تستهدف النساء والفتيات، ومنها منع نساء كثيرات من العودة إلى وظائفهن، ومنع تلميذات المدارس الثانوية (الإعدادية) في معظم الأقاليم من العودة إلى مدارسهن.

وبحسب الوكالة فكثيرا ما تتعرض النساء والفتيات الأفغانيات، اللاتي يحتجن ضد الإجراءات، للضرب أو التهديد أو الاعتقال لفترة قصيرة من قبل سلطات حركة طالبان.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان + د ب أ