مصدر: وزيرة الخارجية البريطانية إلى موسكو في فبراير القادم

أفادت وكالة "تاس" بموافقة الجانب الروسي على طلب وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بشأن زيارتها إلى موسكو.

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ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي: "طلبت وزيرة الخارجية البريطانية منحها فرصة لزيارة موسكو لإجراء مباحثات مع (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف. ووافقت موسكو على إجراء الزيارة في فبراير القادم".

المصدر: تاس