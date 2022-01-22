مصدر: وزيرة الخارجية البريطانية إلى موسكو في فبراير القادم
AP
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أفادت وكالة "تاس" بموافقة الجانب الروسي على طلب وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بشأن زيارتها إلى موسكو.
ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي: "طلبت وزيرة الخارجية البريطانية منحها فرصة لزيارة موسكو لإجراء مباحثات مع (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف. ووافقت موسكو على إجراء الزيارة في فبراير القادم".
المصدر: تاس
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