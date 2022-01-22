محكمة عسكرية في ميانمار تقضي بإعدام اثنين من أبرز النشطاء

قضت محكمة في ميانمار، يوم الجمعة، بإعدام اثنين من أبرز النشطاء السياسيين، بزعم تورطهما في ”نشاطات إرهابية”.

وقالت قناة "مياوادي" التلفزيونية التابعة للجيش، إن كياو مين يو، المعروف باسم كو جيمي، وفيو زيار ثو، المعروف أيضا باسم مونغ كياو، أُدينا بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد، بارتكاب جرائم تتعلق بمتفجرات وتفجيرات وتمويل الإرهاب.

وكلاهما محتجزان منذ توقيفهما، ولم يتمكنا من التعليق على المزاعم، كما لم يظهر محام للتعليق نيابة عنهما.

ونفت نيلار ثين، زوجة مين يو، في أكتوبر الادعاءات المنسوبة بحق زوجها.

ولم تتوافر تفاصيل محاكماتهما لأن الإجراءات جرت في محكمة عسكرية مغلقة، كما لم يتضح ما إذا كانت قضيتاهما مرتبطتين.

والناشطان من بين أبرز النشطاء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام منذ أن استولى الجيش في فبراير من العام الماضي على السلطة من حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

المصدر: أسوشيتد برس