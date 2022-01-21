تحرك جديد في الكونغرس لفرض عقوبات على روسيا

قدم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب بالكونغرس، غريغوري ميكس، مشروع قرار لفرض عقوبات على روسيا دون انتظار التصويت حول وثيقة مماثلة بمجلس الشيوخ.

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وذكرت اللجنة، في بيان صحفي نشرته الجمعة، أن ميكس "عرض مشروع قانون حول مواصلة معاقبة الاقتصاد الروسي والتبعات الأخرى بالنسبة إلى روسيا في حال شن عملية غزو جديد لأوكرانيا ومواصلة تقويض سيادتها".

وأوضح البيان أن ميكس تقدم بهذه المبادرة تزامنا مع دراسة وثيقة مماثلة عرضها على مجلس الشيوخ سابقا الديمقراطي، روبيرت مينينديز، الذي يترأس لجنة العلاقات الدولية فيه.

وتنص المبادرة على فرض عقوبات تستهدف مشروع خط أنابيب الغاز من روسيا إلى أوكرانيا "السيل الشمالي 2"، وقطاع الصناعات الاستخراجية و3 مؤسسات مالية والدين الحكومية والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومسؤولين آخرين في قيادة البلاد.

كما يقترح المشرعون الأمريكيون الداعمون للوثيقة ضمان المساعدة الدفاعية لأوكرانيا بشكل أسرع.



تأتي هذه الخطوة رغم نفي روسيا المتكرر نيتها التحرك عسكريا ضد أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الجمعة إن "الهستيريا" التي يروج لها الغرب حاليا ربما تستهدف تبرير خطوات عسكرية جديدة لحكومة كييف في منطقة دونباس أو على الأقل تبرير نهج كييف الرامي إلى تقويض اتفاقات مينسك .

المصدر: وكالات