البيت الأبيض: سنسلم مروحيات "مي-17" المخصصة لأفغانستان إلى أوكرانيا

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتزم تسليم مروحيات "مي-17" الروسية الصنع التي كانت مخصصة لأفغانستان سابقا، إلى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في هذا الصدد خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الجمعة: "أبلغنا الكونغرس مؤخرا بعزمنا تقديم مروحيات "مي-17" (لأوكرانيا)".

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت نقلا عن مصادرها، بأن الإدارة الأمريكية تعتزم تسليم 5 مروحيات من النوع المذكور لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قبل سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي، كانت واشنطن تخطط لتقديم المروحيات للقوات الأفغانية.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن المروحيات موجودة حاليا في أوكرانيا، حيث خضعت لأعمال الصيانة قبل تسليمها المفترض لأفغانستان.

المصدر: وكالات